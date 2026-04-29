Американцы признали Т-72 лучшим танком в мире на фоне успехов в зоне СВО The National Interest назвал российский Т-72 лучшим танком на планете

Москва29 апр Вести.Российский танк Т-72 был назван лучшей боевой машиной этого класса в мире по итогам рейтинга, подготовленного американским изданием The National Interest. Возглавить топ отечественной бронетехнике помогли результаты применения в ходе специальной военной операции на Украине.

В материале журнала подчеркивается, что Т-72 полностью соответствует всем критериям эффективной бронированной машины, и этот тезис не подлежит сомнению.

Факт остается фактом: он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Т-72, ​​несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, выигрывает войну на поле боя на Украине. <…> Именно поэтому это лучший танк в мире на сегодняшний день говорится в публикации

Вторую позицию рейтинга занял американский основной боевой танк M1 "Абрамс", замкнул тройку лидеров израильский Merkava V. В десятку наиболее совершенных гусеничных бронированных боевых машин планеты вошла еще одна разработка российского ОПК - танк Т-14 "Армата", расположившийся на шестой строчке.

Ранее The National Interest присваивал высокие оценки и другим российским образцам вооружений. В частности, превосходящими все аналоги в мире издание называло подводные лодки ВМФ России проектов 945А "Кондор" и 885 "Ясень". При этом субмарине проекта 885 "Ясень" аналитики журнала также отвели вторую строчку в своем рейтинге.