Инженеры превратили танк Т-80 в высокоточное оружие с круговой защитой

Испытатель раскрыл, что помогло Т-80 уцелеть после 19 атак дронов Инженеры превратили танк Т-80 в высокоточное оружие с круговой защитой

Москва6 июл Вести.Танк Т-80, дополнительно защищенный в ходе модернизации, остался боеспособным после 19 атак БПЛА, сообщил ИС "Вести" водитель-испытатель, сославшись на военнослужащих спецоперации.

Учитывая реалии современной войны, инженеры сделали акцент на защите танка со всех ракурсов. Новая версия Т-80 оснащена комплексом, оберегающим от противотанковых ракет и дронов: дополнительная динамическая защита, решетчатые экраны, резиново-полимерные поверхности и устройства радиоэлектронной борьбы.

По информации моих коллег, 19 дронов выдержал танк и продолжал вести работу сказал он

Скорость модернизированного "летающего" танка — еще одно защитное преимущество. Маневренность помогает быстро уходить из-под вражеского огня. Новейшая версия Т-80 получила прицельный комплекс, который делает танк высокоточным оружием.