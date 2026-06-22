На "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации танков с учетом запросов бойцов

На "Уралвагонзаводе" отметили живучесть танков РФ даже после массированных атак На "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации танков с учетом запросов бойцов

Москва22 июн Вести.Модернизированные танки "Уралвагонзавода" сохраняют боеспособность даже после шести прямых попаданий. Об этом сообщил ИС "Вести" главный инженер предприятия Павел Слободяник.

По его словам, военнослужащие на сегодняшний день имеют основной запрос на защищенность экипажей. На заводе усовершенствовали внешнюю защиту бронетехники, применили новые технические решения по комплексу автономной защиты.

Сделано за четыре года очень большое дело, которое оценивается ребятами с фронта… Добились выживаемости экипажа, — это правда, потому что есть у нас примеры, когда изделие выходило с линии боевого соприкосновения с пятью-шестью попаданиями и при живом экипаже. За это ребята даже писали нам отзывы с фронта, выражали благодарность трудовому коллективу рассказал Слободяник

Предприятие непрерывно совершенствует конструкции. Образцы 2021 и 2026 годов значительно отличаются, и это можно заметить невооруженным глазом, заметил он.