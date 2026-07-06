Москва6 июл Вести.Модернизированный танк Т-80 оснащен прицельным комплексом, который делает бронетехнику высокоточным оружием, сообщил ИС "Вести" военнослужащий.

Несмотря на серьезную и тяжелую броню, этот танк гораздо быстрее предыдущей версии — он разгоняется до 80 км/ч, из-за чего его прозвали летающим. Высокая маневренность помогает машине быстро уходить из-под вражеского огня.

В части башни система управления огнем совершенно новая: установлен цифровой стабилизатор, установлены новые тепловизионные прицелы командира и наводчика — это позволяет вести огневое поражение как прямой наводкой в любое время суток, так и вести работы с закрытых огневых позиций пояснил военнослужащий

Новейшая версия машины проходит испытания на полигоне. Уникальные конструкторские решения, которые внедряют на предприятиях концерна "Уралвагонзавод", сегодня не только увеличивают военно-технический потенциал страны. Способность газотурбинного двигателя безотказно запускаться в экстремальные морозы делает Т-80 особенно ценным в условиях Крайнего Севера. Этот опыт послужит основой для создания новой высокопроходимой гражданской техники, необходимой для освоения полярных территорий.