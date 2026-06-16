Москва16 июн Вести.Концерн "Калашников" завершил отгрузку новой партии автоматов АК-12, которые были усовершенствованы на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна ТАСС.

В материале отмечается, что с начала СВО "Калашников" значительно увеличил объемы поставок автоматов АК-12. Этот шаг стал возможен благодаря активному интересу со стороны иностранных партнеров, который растет на фоне успешного применения автомата в реальных боевых условиях и положительных отзывов пользователей.

АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих поколений автоматов Калашникова улучшенной эргономикой, возможностью всесуточного использования, а также более высокой точностью и кучностью стрельбы.

В производстве АК-12 активно применяется современный метод порошковой металлургии (МИМ-технологии): все больше деталей и узлов этого оружия переводится на литье под давлением полимерных материалов, наполненных металлическими порошками.

Ранее также сообщалось, что "Калашников" начал поставки новейших БПЛА "Скат-220" заказчику.