"Калашников" поставил госзаказчику первую в 2026 году партию автоматов АК-12

Концерн "Калашников" отгрузил первую в 2026 году партию автоматов АК-12 "Калашников" поставил госзаказчику первую в 2026 году партию автоматов АК-12

Москва27 апр Вести.Концерн "Калашников" отгрузил госзаказчику первую в 2026 году партию автоматов АК-12, востребованных в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба компании.

АО "Концерн "Калашников"" отгрузило первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года для государственного заказчика по контракту 2026 года говорится в сообщении

АК-12 – основное индивидуальное автоматическое оружие военнослужащих ВС РФ с 2020 года. Новая модель автомата – укороченный 5,45 мм АК-12К – используется в штурмовых подразделениях в зоне СВО и отлично зарекомендовала себя, отмечается в сообщении.

Автомат АК-12 входит в состав экипировки "Ратник". Модель 2023 года отличается от предыдущих эргономикой, адаптацией к применению в любое время суток, повышенной точностью и кучностью стрельбы, сообщили в концерне.

Ранее сообщалось, что "Калашников" отгрузил заказчику первую партию предназначенных для маскировки дымовых гранат РДГ-У.