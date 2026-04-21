Москва21 апрВести.Концерн "Калашников" начал серийный выпуск гранат РДГ-У и уже отгрузил первую партию заказчику, сообщили представители компании.
Согласно публикации, РДГ-У - это дымовая граната, предназначенная для маскировки. Она позволяет укрыть отдельных бойцов, небольшие подразделения и технику от прицельного огня противника.
При срабатывании граната сначала формирует плотное дымовое облако, а затем курящийся состав поддерживает дымовую завесу, продлевая время и увеличивая площадь маскировки, пояснили в концерне.
В сообщении говорится, что масса изделия не превышает 700 граммов, а рабочий диапазон температур составляет от минус 50 до плюс 55 градусов.
Ранее также сообщалось, что "Калашников" создал бронежилет с увеличенной защитой от осколков.