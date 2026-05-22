"Калашников" представил первый в РФ управляемый тактический боеприпас "Калашников" впервые показал боеприпас с дальностью полета более 100 км

Москва22 мая Вести.Концерн "Калашников" (входит в Ростех) представил первый в России управляемый боеприпас тактического класса "Куб-10МЭ", дальность полета которого превышает 100 километров. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Изделие отличается наличием оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, и более высокой защищенностью от РЭБ и ПВО.

Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции рассказали в "Калашникове"

Новый управляемый боеприпас предназначен для высокоточного поражения в том числе элементов командных пунктов дивизий, батальонов, дивизионов зенитных ракетных комплексов противника, объектов формирований ПВО, ПРО, радиотехнической разведки и РЭБ, а также стартовых позиций комплексов с беспилотниками, самолетов или вертолетов вне укрытий на площадках базирования.

Как также рассказали в концерне, "Куб-10МЭ" может выполнять задачи в дневное и ночное время суток на высоте от 80 до 1800 метров со скоростью 120 км/ч, при ветре с порывами до 10 м/с и температура от -30 до +40 градусов Цельсия.