"Калашников" поставил заказчику комплексы "Гранат-4-Э" с модулем ГОЭСЦН в срок

"Калашников" передал заказчику комплексы "Гранат-4-Э" с лазерным целеуказанием "Калашников" поставил заказчику комплексы "Гранат-4-Э" с модулем ГОЭСЦН в срок

Москва28 апр Вести.Концерн "Калашников" сообщил о поставке заказчику возимых комплексов дистанционного наблюдения "Гранат-4-Э", оснащенных модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания (ГОЭСЦН). Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Концерн "Калашников" поставил возимые комплексы дистанционного наблюдения "Гранат-4-Э" с модулем ГОЭСЦН заказчику точно в срок сказали в концерне

По данным концерна, данный комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) обеспечивает, в том числе, лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения в ближней тактической зоне.

Беспилотный летательный аппарат "Гранат-4-Э" с ГОЭСЦН имеет диапазон скоростей полета от 90 до 130 км/ч, его взлетная масса не превышает 55 кг, радиус применения при прямой видимости достигает 55 км, а максимальная высота полета составляет 3000 м. Запуск аппарата осуществляется с катапульты.