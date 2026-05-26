В ФСВТС заявили о росте спроса на российские беспилотники ФСВТС: за рубежом вырос интерес к российским беспилотникам

Москва26 мая Вести.В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили о резком росте интереса иностранных заказчиков к российским беспилотным системам на фоне их активного применения в ходе специальной военной операции и конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщили ТАСС в ведомстве в рамках Международного форума по безопасности в Московской области, зарубежные партнеры проявляют повышенный интерес как к авиационным, так и к наземным беспилотным комплексам российского производства.

Также, по данным службы, значительно увеличилось число запросов на поставку техники и организацию ее лицензионного производства за рубежом. Среди наиболее востребованных образцов названы "Орлан-10Е", "Орлан-30", разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", а также барражирующие боеприпасы "Куб-Э", "Куб-2-1Э" и "Куб-2-2Э".

В феврале прошлого года российский беспилотник ZALA "Ланцет" был впервые представлен за границей на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Как сообщал представитель международной компании Schnell International Насер Алмулла, иностранные компании хотят расширить производство "Ланцетов" на своих предприятиях.

В феврале текущего года российский ударно-разведывательный комплекс "Ланцет-Э" получил экспортную документацию, позволяющую поставлять его иностранным заказчикам.