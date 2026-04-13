Москва13 апр Вести.В России активно развивается сфера гражданских беспилотных систем. Для этих целей введен новый класс воздушного пространства - H, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Он отметил, что класс H обеспечивает упрощенный режим для полетов на высоте до 150 метров, а также на определенных маршрутах до 3050 метров. Это ускоряет организацию полетов.

Мы впервые приняли для себя, ввели новое пространство - воздушное пространство класса H. Оно позволяет до 150 м летать самостоятельно беспилотникам, не запрашивая разрешений, и устанавливать определенный порядок по каким-то направлениям полетов до высоты 3050 м. Такого пространства воздушного пока нет ни в одной стране мира, даже в Китае. Мы уверены, что наше производство, наш бизнес, они уже сейчас широко применяют беспилотные авиационные технологии обработки полей, лесных массивов сказал Савельев

Он выразил уверенность, что беспилотники найдут свое широкое применение и в коммерции.

Ранее он рассказал, что Россия - одна из немногих стран, которая смогла организовать новое воздушное пространство для свободного перемещения беспилотников. Он также напомнил, что с 1 марта 2026 года работает идентификация гражданских дронов.