Москва22 мая Вести.В РФ расширяют применение беспилотников в различных отраслях экономики. Об этом заявил ИС "Вести" замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

По его словам, уже разработано более 60 сценариев использования беспилотных авиационных систем для целей производства. Каждый из них подробно описан и опубликован на официальном портале государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Достаточно большая работа ведется с нашим Федеральным центром беспилотных авиационных систем. Сценарии они подбирают и систематизируют, анализируют не только по беспилотникам авиационным, но и по наземным робототехническим комплексам. Сейчас смотрим в том числе и на водные безэкипажные средства... Когда говорю про сценарии, которые размещены у нас на ГИСП, это все сценарии с экономически обоснованными моделями, подтвержденными практическим использованием в различных отраслях экономики. И сельское хозяйство тут стоит особняком. Потому что именно с сельского хозяйства началось массовое внедрение воздушных дронов в индустрии