В Минпромторге рассказали, за какими специальностями будущее Замглавы Минпромторга Шпак рассказал, за какими специальностями будущее

Москва22 мая Вести.В ближайшие годы в России будут особенно востребованы специалисты инженерной сферы, обладающие мультидисциплинарными знаниями. Одна из причин - развитие отрасли беспилотников, заявил ИС "Вести" замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

По его словам, уже сейчас формируется устойчивый спрос на специалистов со знанием "механики, электроники, бортового программного обеспечения, физики, математики и схемотехники".

Если говорить о тех знаниях, которые точно будут востребованы на протяжении... десятилетий или двух десятилетий, то это в первую очередь инженерные специальности. Это тот, кто будет в состоянии создавать технические решения, создавать беспилотные платформы. И это мультидисциплинарные [знания] сказал Шпак

По его оценке, также в различных отраслях экономики будут пользоваться спросом специалисты по обработке информации, машинному обучению.