В Росавиации заявили о росте востребованности специалистов по кибербезопасности Ядров сообщил о высокой востребованности кадров в сфере кибербезопасности

Москва20 апр Вести.Ввод новых программных продуктов в сфере кибербезопасности обеспечивает высокую востребованность кадров в этой отрасли. Об этом руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров заявил в интервью ИС "Вести".

На сегодняшний день, безусловно, конечно, нехватку кадров не видим, но отрасль, она очень динамично развивается, вводятся новые программные продукты, в том числе и в рамках индустриальных центров компетенций …, и при вводе таких программных продуктов, конечно, будет всегда высокая востребованность кадров сказал он

Ранее сообщалось, что российские компании в сфере кибербезопасности налаживают активное сотрудничество с университетами.