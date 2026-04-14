Москва14 апрВести.Российская компания "Перспективный мониторинг" наладила активное сотрудничество с университетами для подготовки IT-специалистов, как и другие предприятия в сфере кибербезопасности. Об этом рассказал генеральный директор компании Роман Кобцев в интервью ИС "Вести".
Вопросы кибербезопасности информационных ресурсов России стали темой обсуждения на форуме в Москве. IT-cпециалисты, представители бизнеса и власти обсудили эффективные методы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак, а также подготовку кадров.
Мы столкнулись с тем, что нас не удовлетворял уровень подготовки специалистов после вузов. И тогда мы озаботились тем, что нужно активно начинать сотрудничество с вузами, и мы пошли в вузы. У нас очень многие компании проводят специализированные научно-исследовательские семинары, открывают свои кафедры, у нас есть свои лаборатории в вузахзаявил Кобцев
Ранее заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов рассказал, что компьютерные атаки против России могут координироваться недружественными странами и их спецслужбами.