В сфере кибербезопасности сообщили о наращивании контактов с вузами Эксперт по ИБ Кобцев: компании сферы кибербезопасности сотрудничают с вузами РФ

Москва14 апр Вести.Российская компания "Перспективный мониторинг" наладила активное сотрудничество с университетами для подготовки IT-специалистов, как и другие предприятия в сфере кибербезопасности. Об этом рассказал генеральный директор компании Роман Кобцев в интервью ИС "Вести".

Вопросы кибербезопасности информационных ресурсов России стали темой обсуждения на форуме в Москве. IT-cпециалисты, представители бизнеса и власти обсудили эффективные методы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак, а также подготовку кадров.

Мы столкнулись с тем, что нас не удовлетворял уровень подготовки специалистов после вузов. И тогда мы озаботились тем, что нужно активно начинать сотрудничество с вузами, и мы пошли в вузы. У нас очень многие компании проводят специализированные научно-исследовательские семинары, открывают свои кафедры, у нас есть свои лаборатории в вузах заявил Кобцев

Ранее заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов рассказал, что компьютерные атаки против России могут координироваться недружественными странами и их спецслужбами.