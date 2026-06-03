Песков: переформатирование урегулирования на Украине вряд ли возможно

Песков: переформатирование урегулирования на Украине вряд ли возможно Песков: переформатирование урегулирования на Украине вряд ли возможно

Москва3 июн Вести.Переформатирование урегулирования на Украине вряд ли возможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, возможно ли изменить подход к разрешению украинского кризиса.

Нет, я не думаю, мне об этом неизвестно ничего сказал Песков

Он также назвал действия киевского режима непростительными и отметил, что теракты, организованные Украиной, бесповоротно изменили урегулирование конфликта.

Ранее Песков рассказал, что президенту России Владимиру Путину было доложено о произошедшей трагедии.

Киевский режим атаковал гражданский транспорт утром 3 июня. По последним данным, в результате удара погибли 8 человек, еще 11 пострадали.