Москва9 маяВести.Урегулирование конфликта с Ираном для США будет таким же сложным, как разрешение украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Песков подчеркнул, что заключение Вашингтоном мирного договора с Тегераном – это небыстрый путь, который Соединенным Штатам придется пройти.
Выход на мирное соглашение [РФ и Украины] – это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатамсказал Песков
Ранее он заявил, что США спешат и хотят быстрого урегулирования украинского конфликта.