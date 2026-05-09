Песков сравнил урегулирование конфликтов в Иране и на Украине

Москва9 мая Вести.Урегулирование конфликта с Ираном для США будет таким же сложным, как разрешение украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Песков подчеркнул, что заключение Вашингтоном мирного договора с Тегераном – это небыстрый путь, который Соединенным Штатам придется пройти.

Выход на мирное соглашение [РФ и Украины] – это очень долгий, полный очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенным Штатам сказал Песков

Ранее он заявил, что США спешат и хотят быстрого урегулирования украинского конфликта.