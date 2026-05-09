Песков призвал набраться терпения при разрешении конфликтов на Украине и в Иране

Москва9 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" призвал набраться терпения, поскольку неясно, сколько потребуется времени на урегулирование конфликтов на Украине и в Иране.

Пресс-секретарь отметил, что заключение мирного договора – это очень долгий путь со сложными деталями.

Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберемся терпения сказал Песков

Ранее Песков сравнил урегулирование конфликтов в Иране и на Украине, заявив, что Вашингтону предстоит пройти через непростой путь для подписания мирного соглашения.