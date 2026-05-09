Урегулирование конфликта на Украине - долгий и сложный путь, заявил Песков

Москва9 мая Вести.Вашингтон хочет быстрого урегулирования конфликта на Украине, но это сложный и долгий процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Так Песков прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о готовности Вашингтона продолжать выступать посредником в российско-украинских переговорах только при наличии реального прогресса.

Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь сказал Песков

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио завяил, что Соединенные Штаты не хотят тратить время на посредничество в мирном процессе в украинском конфликте, если в нем не будет прогресса.