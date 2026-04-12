Москва12 апрВести.Сейчас украинский трек на паузе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Песков добавил, что РФ с пониманием относится к загруженности американских коллег.
Ранее пресс-секретарь президента РФ объяснил, что для заключения мира на Украине нужно, чтобы лидер киевского режима Владимир Зеленский набрался смелости и принял нужные для этого решения.