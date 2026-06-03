Песков: наказание тех, кто атаковал автобус в ДНР, должно быть неотвратимым

Песков: наказание тех, кто атаковал автобус в ДНР, должно быть неотвратимым Песков: наказание тех, кто атаковал автобус в ДНР, должно быть неотвратимым

Москва3 июн Вести.Наказание для тех, кто атаковал рейсовый автобус с мирными жителями в ДНР, должно быть неотвратимым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это очередное преступление киевского режима, когда удары сознательно наносятся по мирному населению.

Очередное преступление киевского режима, сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно. Нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за таким преступлением, и наказание, как это говорил президент уже, должно быть неотвратимым сказал Песков

Ранним утром 3 июня вблизи Енакиево Донецкой Народной Республики произошел удар дрона по рейсовому автобусу, в результате происшествия погибли 8 человек, еще 11 – пострадали. Трое из них помещены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество дать жесткую оценку атаке киевского режима на рейсовый автобус в ДНР.