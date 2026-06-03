В реанимации находятся три пассажира автобуса, по которому ВСУ нанесли удар

Три пассажира автобуса, атакованного ВСУ, находятся в реанимации В реанимации находятся три пассажира автобуса, по которому ВСУ нанесли удар

Москва3 июн Вести.Три пассажира рейсового автобуса Москва - Симферополь находятся в реанимации после атаки ВСУ. Об этом ИС "Вести" сообщила главврач горбольницы Горловки Нелля Якуненко.

Она отметила, что при поступлении состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Три человека находятся в реанимации. Состояние после операции тяжелое, всем оказана необходимая медицинская помощь заявила она

В настоящее время проводится работа с родственниками – они звонят в больницу для получения информации о состоянии пострадавших.

По факту атаки на автобус было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.