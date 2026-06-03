Москва3 июнВести.Три пассажира рейсового автобуса Москва - Симферополь находятся в реанимации после атаки ВСУ. Об этом ИС "Вести" сообщила главврач горбольницы Горловки Нелля Якуненко.
Она отметила, что при поступлении состояние большинства пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Три человека находятся в реанимации. Состояние после операции тяжелое, всем оказана необходимая медицинская помощьзаявила она
В настоящее время проводится работа с родственниками – они звонят в больницу для получения информации о состоянии пострадавших.
По факту атаки на автобус было возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.