В рейсовом автобусе, атакованном дроном ВСУ, ехали пассажиры из Польши Пассажиры из Польши ехали в атакованном ВСУ автобусе Подольск - Симферополь

Москва3 июн Вести.В рейсовом автобусе Подольск — Симферополь, который был атакован БПЛА ВСУ, ехали пассажиры из разных регионов России и даже из-за рубежа, например, из Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача городской больницы №2 Горловки Нелли Якуненко.

Есть из Ярославской области, есть из республики Тува, даже ехали из Польши, перевозка была (через Польшу) в Мариуполь приводятся в сообщении слова главврача

Уточняется, что все пострадавшие – граждане России. В больнице сейчас находятся девять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Ранним утром, 3 июня, пассажирский автобус был атакован украинским беспилотником в ДНР. Семь человек погибли, 11 пострадали. Данные о пострадавших продолжают уточняться