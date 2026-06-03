Москва3 июн Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в мессенджере МАХ обратилась к пострадавшим во время атаки украинского БПЛА на рейсовый автобус в ДНР.

Обращаюсь ко всем, кто пострадал в теракте в Енакиево. Если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем говорится в сообщении

Рейсовый автобус Подольск – Симферополь был атакован беспилотником ВСУ рано утром, 3 июня. В результате удара погибли семь человек, еще 11 пострадали.