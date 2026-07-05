Симоньян: призываю всех быть поспокойнее, не надо врагам помогать истерикой

Симоньян призвала россиян в нынешних условиях быть поспокойнее Симоньян: призываю всех быть поспокойнее, не надо врагам помогать истерикой

Москва5 июл Вести.Террористические удары киевского режима по российским регионам направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и посеять панику внутри общества.

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала россиян не помогать врагу истериками, показывая свое отчаяние. Об этом она заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Я призываю всех – поспокойнее. Да, тяжело, да, очень тяжело. Поспокойнее относительно вечеринок – не время сейчас. Поспокойнее относительно стенаний. Безусловно, как сказал наш Верховный главнокомандующий, будут еще у них попытки. И не такие попытки. И теракты будут, … вернее, будут попытки. … И [покушения] относительно каких-то людей сказала Симоньян

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 282 украинских беспилотника. Также была уничтожена управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" противника.