Симоньян предположила, когда у США появится желание сотрудничать с РФ Симоньян: США начнут сотрудничать с РФ после осознания вреда от войны на Украине

Москва5 июл Вести.Соединенные Штаты Америки захотят полноценно сотрудничать с Россией только в том случае, когда будет доказано, что война на Украине приносит американцам больше вреда, чем пользы.

Такое мнение главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян высказала в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Они так относятся в массе своей к войнам. Эта война нам что принесет – прибыль или нет? И когда они увидят или им каким-то образом будет доказано, а доказать можем только мы, что это им принесет какой-то вред, вот тогда не только один [президент США Дональд] Трамп, а и те люди, которые мешают ему, или он сам не хочет, или, как мне кажется, все-таки не дают сделать то, что ему хотелось бы, … те люди тоже передумают объяснила свою точку зрения Симоньян

Ранее сообщалось, что глава Белого дома мог вновь начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне успехов российской армии в зоне специальной военной операции.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Разговор продлился 1 час 25 минут. В частности, стороны обсудили урегулирование украинского конфликта.