Симоньян заявила, что Запад относится к Украине как к одноразовым перчаткам Симоньян: Запад относится к Украине как к одноразовым резиновым перчаткам

Москва17 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает, что западные политики используют Украину, как одноразовые резиновые перчатки, которые потом выбросят на помойку. Такое мнение она выразила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, США воюет с Ираном руками ОАЭ, как западный мир воюет с Россией руками Украины.

То есть Украина служит такими резиновыми перчатками, знаете, как вот в COVID, помните, носили все резиновые перчатки. На самом деле в перчатках западные силы, а вот они так, ну, оболочка такая, а что потом делают с резиновыми перчатками? Я напоминаю, что они одноразовые. Их выбрасывают и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет. Они должны это все понимать, потому вот это их презрение к нам — это же такое лицемерие якобы их забывчивости, на самом деле пока еще не случившейся, слава богу, потому что поколения еще живы, которые нас помнят. Но ситуативно сейчас нас надо презирать. Ну, иначе вот эти перчатки, они могут раньше времени порваться заметила Симоньян

Тем временем, в интервью ИС "Вести" политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Караганов призвал усиливать давление на Запад для окончания конфликта на Украине.