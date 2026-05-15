Симоньян считает, что Украина ушла из приоритетов США Маргарита Симоньян: Украина сейчас для США не на первом месте

Москва15 мая Вести.Тема Украины уже не является для США темой номер один. Такое мнение ИС "Вести" высказала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

По ее мнению, украинский конфликт для США перебила иная повестка – Иран, Китай, а также израильский вопрос.

Это [тема Украины] сейчас, в отличие от Европы, не number one, как они говорят, не на первом месте в их повестке. Вернется ли это так высоко в их повестку, я не знаю. У них [США] сейчас там Китай, с Ираном непонятно что, Израиль свои отстаивает интересы, и его Америка поддерживает. Украина там спустилась, спустилась сильно ниже заявила Симоньян

Она оценила, возможно ли по украинскому конфликту подписание неких договоренностей, наподобие Минских соглашений.

Я думаю, можно ли их [будет] воспринимать серьезнее, чем Минские соглашения? Я скажу, что, да. Я не скажу, что они стопроцентные, но я скажу, что их хотя бы можно воспринимать всерьез. Ничто в этом мире не стопроцентно, правда же? Дойдет ли до этого дело? Я не уверена. Мне бы хотелось сказала она

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-подходе в Нью-Дели отметил, что западные страны прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты отказались от собственной инициативы, выработанной в Анкоридже. В частности, отметил он европейцы и Киев хотят заставить США изменить договоренностям, обозначенным в ходе саммита на Аляске.