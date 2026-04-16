Килинкаров: Зеленский наконец понял, что глобуса Украины не существует Килинкаров рассказал, к каким выводам пришел Зеленским на пятом году СВО

Москва16 апр Вести.На пятом году проведения специальной военной операции (СВО) глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина, оказывается, не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, глава киевского режима наконец понял, что у США кроме Украины есть интересы и в других странах мира.

На пятом году войны Зеленский признал, что, оказывается, Украина не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. А специальные представители Белого дома Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф заняты больше иранским конфликтом. Оказывается, мир не украиноцентричен, и глобуса Украины не существует. Но я думаю, что на самом деле на пятом году, так сказать, войны прийти к таким выводам - это уже прогресс сказал Килинкаров

Ранее он предположил, что не стоит питать иллюзий и ждать прорывных решений в отношении возможного визита в Киев спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Политик подчеркнул, что у США уже несколько лет нет полноценного посла на Украине, который бы анализировал, контролировал и реализовывал важные для страны процессы. Он считает, что забрасывать "вип-парашютистов" - дело абсолютно бесперспективное.