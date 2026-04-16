Москва16 апрВести.На пятом году проведения специальной военной операции (СВО) глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина, оказывается, не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его мнению, глава киевского режима наконец понял, что у США кроме Украины есть интересы и в других странах мира.
На пятом году войны Зеленский признал, что, оказывается, Украина не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. А специальные представители Белого дома Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф заняты больше иранским конфликтом. Оказывается, мир не украиноцентричен, и глобуса Украины не существует. Но я думаю, что на самом деле на пятом году, так сказать, войны прийти к таким выводам - это уже прогресссказал Килинкаров
Ранее он предположил, что не стоит питать иллюзий и ждать прорывных решений в отношении возможного визита в Киев спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Политик подчеркнул, что у США уже несколько лет нет полноценного посла на Украине, который бы анализировал, контролировал и реализовывал важные для страны процессы. Он считает, что забрасывать "вип-парашютистов" - дело абсолютно бесперспективное.