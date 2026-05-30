Москва30 мая Вести.Комментируя отправку президенту США Дональду Трампу специального письма, написанного главой киевского режима Владимиром Зеленским, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что не считает послание Киева ультиматумом Соединенным Штатам.

Килинкаров заявил, что, изучив письмо, он пришел к иному толкованию его содержания по сравнению с большинством экспертов, не обнаружив в нем ультиматума.

Я хочу сказать, что почитал это "душещипательное" письмо и пришел к выводу, что Зеленский фактически ведет антитрамповскую кампанию, суть которой заключается исключительно в том, чтобы возложить изначально вину за любые удары Российской Федерации по территории Украины на Дональда Трампа, который не дал ему ракеты для систем ПВО. Все. Больше ничего в этом письме нет заявил Килинкаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил отправку специальных писем президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу.