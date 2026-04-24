Запад использует Украину как наконечник в открытой войне с РФ, считает Лавров Лавров: Запад объявил России открытую войну

Москва24 апр Вести.С помощью Украины страны Запада объявили России открытую войну. При этом Запад использует Украину словно наконечник оружия.

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве с главами российских некоммерческих организаций (НКО).

Но то, что этот "наконечник" беспомощен без материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого - все это знают пояснил Лавров

Лавров также подчеркнул, что Киев и само украинское государство стали открыто играть роль геополитического тарана.

Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана. Тут какие-то откровенные ребята, по-моему, в бельгийском Генеральном штабе, публично заявили, что они готовятся к войне с Россией, что Украина им помогает выиграть время добавил руководитель МИД РФ

Министр иностранных дел РФ такое признание бельгийского генерала посчитал максимально откровенным. Ранее он также назвал причину, по которой Запад пытается демонизировать все русское.