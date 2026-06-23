Москва23 июнВести.События вокруг Украины продолжают оказывать все более широкое влияние на международную ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
По его словам, последствия украинского кризиса уже вышли далеко за пределы региона и затрагивают не только Европу, но и другие части мира.
Эти события, как круги по воде, расходятся все шире и шире, уже охватили всю Европу и не только. Отголоски ощущаются и на других континентахсказал дипломат
Лавров также указал на роль западных стран в развитии украинского кризиса. По его словам, одной из тем обсуждения является влияние Запада на эскалацию ситуации и его вклад в текущие события.