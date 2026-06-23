Лавров: события вокруг Украины расходятся все шире, как круги по воде

Лавров сравнил динамику событий вокруг Украины с кругами на воде Лавров: события вокруг Украины расходятся все шире, как круги по воде

Москва23 июн Вести.События вокруг Украины продолжают оказывать все более широкое влияние на международную ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ​​​.

По его словам, последствия украинского кризиса уже вышли далеко за пределы региона и затрагивают не только Европу, но и другие части мира.

Эти события, как круги по воде, расходятся все шире и шире, уже охватили всю Европу и не только. Отголоски ощущаются и на других континентах сказал дипломат

Лавров также указал на роль западных стран в развитии украинского кризиса. По его словам, одной из тем обсуждения является влияние Запада на эскалацию ситуации и его вклад в текущие события.