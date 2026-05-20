Лавров сравнил ситуации на Украине и Тайване Лавров сравнил Тайвань и Украину: соотечественников настраивают против нас

Москва20 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Украину и Тайвань, отметив влияние третьих стран на ситуацию там.

В интервью Шанхайской медиагруппе (SMG) Лавров напомнил, что многие украинцы и люди других национальностей, которые жили и живут на юго-востоке Украины, считают себя частью русской культуры. После госпереворота в 2014 году Украину стали накачивать современными вооружениями и прямо "науськивать" на Российскую Федерацию.