Москва20 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Украину и Тайвань, отметив влияние третьих стран на ситуацию там.
В интервью Шанхайской медиагруппе (SMG) Лавров напомнил, что многие украинцы и люди других национальностей, которые жили и живут на юго-востоке Украины, считают себя частью русской культуры. После госпереворота в 2014 году Украину стали накачивать современными вооружениями и прямо "науськивать" на Российскую Федерацию.
При администрации [экс-президента США] Джо Байдена были настойчивые попытки "накачивать" оружием, милитаризовывать Тайвань и всячески поддерживать те силы, которые как раз хотели не воссоединяться с китайским народом, будучи его частью. Разные исторические обстоятельства, но принцип, в соответствии с которым ни вы, ни мы не можем мириться с тем, как наших соотечественников настраивают против нас, в общем-то достаточно понятенсказал Лавров