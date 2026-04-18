Москва18 апрВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двойных стандартах Запада в трактовке международного права, сравнив ситуации с Косовым и Крымом.
По его словам, в Косове западные страны опирались на принцип самоопределения народов, несмотря на отсутствие референдума и международного наблюдения. Однако в ситуации с Крымом, где был проведен референдум, этот принцип был отвергнут, а акцент сделан на территориальной целостности Украины.
Почему? А потому что правило такое. Как у нас говорят, закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. И вот по этому правилу они и живутсказал Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума
Также министр обратил внимание на разное отношение в оценке Западом ситуации с Украиной и Гренландией, когда пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик делал противоречащие заявления.