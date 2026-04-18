Лавров о политике Запада: закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло Лавров обвинил Запад в двойных стандартах в международном праве

Москва18 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о двойных стандартах Запада в трактовке международного права, сравнив ситуации с Косовым и Крымом.

По его словам, в Косове западные страны опирались на принцип самоопределения народов, несмотря на отсутствие референдума и международного наблюдения. Однако в ситуации с Крымом, где был проведен референдум, этот принцип был отвергнут, а акцент сделан на территориальной целостности Украины.

Почему? А потому что правило такое. Как у нас говорят, закон – что дышло: куда повернул, туда и вышло. И вот по этому правилу они и живут сказал Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума

Также министр обратил внимание на разное отношение в оценке Западом ситуации с Украиной и Гренландией, когда пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик делал противоречащие заявления.