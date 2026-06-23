Лавров: надежды на Запад как на честного посредника по Украине нет

Лавров заявил о провале надежд на Запад как на честного посредника по Украине Лавров: надежды на Запад как на честного посредника по Украине нет

Москва23 июн Вести.Все надежды на то, что Запад сможет стать честным посредником по украинскому урегулированию, провалены. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе 12-го круглого стола для московского дипломатического корпуса.

Сейчас мы концентрируемся на достижении цели специальной военной операции, исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как честного посредника, давным-давно уже провалились сказал министр

Дипломат подчеркнул, что воспринимать Запад всерьез в этом вопросе нет нужды.