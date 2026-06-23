Москва23 июнВести.Все надежды на то, что Запад сможет стать честным посредником по украинскому урегулированию, провалены. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе 12-го круглого стола для московского дипломатического корпуса.
Сейчас мы концентрируемся на достижении цели специальной военной операции, исходя из того, что все западные заходы и все надежды на Запад как честного посредника, давным-давно уже провалилисьсказал министр
Дипломат подчеркнул, что воспринимать Запад всерьез в этом вопросе нет нужды.