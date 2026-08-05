Москва5 авгВести.Современная Германия, которая ведет политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по урегулированию на Украине. На это указал заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.
Комментарий по этому вопросу Любинский дал в беседе с РИА Новости.
Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль (по Украине. — Прим. ред.), одновременно пытаясь диктовать свои условиясказал замглавы российского внешнеполитического ведомства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время 12-го круглого стола для московского дипломатического корпуса заявил, что все надежды на то, что Запад сможет стать честным посредником по урегулированию на Украине, провалены. По словам главы российского МИД, в этом вопросе воспринимать Запад всерьез нет нужды.