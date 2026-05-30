МИД РФ: европейский курс по Украине имеет мало общего с реалиями

Москва30 мая Вести.Европейские страны в вопросе украинского конфликта продолжают "гнуть" собственную линию, которая имеет мало общего с политическими и военными реалиями. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский ТАСС.

Он прокомментировал слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, что европейские страны не могут выступать посредниками на переговорах между Россией и Украиной.

Любинский отметил, что понятие "Европа" в этой ситуации слишком размытое, поскольку, по его словам, заявления из разных европейских столиц не стоит воспринимать как единую позицию. По словам дипломата, в Европе звучат разные мнения, в том числе иногда достаточно здравые, однако это не означает изменения подхода к России ни в Брюсселе, ни в ведущих европейских столицах.

Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями сказал он

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО должно серьезно воспринять слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что для Европы закончился "спокойный сон".