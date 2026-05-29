В МИД РФ уличили Европу в лицемерии в вопросе ведения переговоров по Украине Любинский: Россия не видит желания у Европы вести переговоры по Украине

Москва29 мая Вести.Москва не видит желания у европейских стран совместно обсуждать вопрос украинского урегулирования, Европа препятствуют любым позитивным подвижкам на пути к переговорам, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

С таким утверждением он выступил в интервью РИА Новости.

Пока мы не видим желания разговаривать принципиального (у Европы – прим. ред​​​.). Европа хочет сидеть за столом переговоров, при этом вставляет всевозможные "палки в колеса" любым вообще позитивным подвижкам на пути урегулирования. сказал дипломат в кулуарах Международного форума по безопасности

Он подчеркнул, что Москва судит "только по конкретным делам" и делает из этого "свои выводы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока только США являются посредниками в переговорах по Украине, а Европа не хочет и не может быть посредником.