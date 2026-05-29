Москва29 маяВести.Москва не видит желания у европейских стран совместно обсуждать вопрос украинского урегулирования, Европа препятствуют любым позитивным подвижкам на пути к переговорам, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
С таким утверждением он выступил в интервью РИА Новости.
Пока мы не видим желания разговаривать принципиального (у Европы – прим. ред.). Европа хочет сидеть за столом переговоров, при этом вставляет всевозможные "палки в колеса" любым вообще позитивным подвижкам на пути урегулирования.сказал дипломат в кулуарах Международного форума по безопасности
Он подчеркнул, что Москва судит "только по конкретным делам" и делает из этого "свои выводы".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока только США являются посредниками в переговорах по Украине, а Европа не хочет и не может быть посредником.