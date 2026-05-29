Песков: Евросоюз не может быть посредником по Украине

Песков исключил посредничество Евросоюза в переговорах по Украине

Москва29 мая Вести.Европейские страны не могут выступать посредниками в переговорах по украинскому урегулированию, поскольку являются одной из сторон конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Европа поддерживает Киев и поставляет вооружение украинской армии, которое используется против России.

В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины, не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому, конечно, вот в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак сказал Песков

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также заявил, что Европа не должна выступать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта, так как данная роль требует нейтральной позиции по данному вопросу.