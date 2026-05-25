Глава МИД Эстонии: Европа не должна быть посредником между Россией и Украиной Глава МИД Эстонии выступил против посредничества Европы в украинском конфликте

Москва25 мая Вести.Европа не должна выступать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта, так как данная роль требует от Евросоюза нейтральной позиции по данному вопросу, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна.

Роль посредника означает нейтральную позицию для поиска компромисса между Украиной и Россией. Это абсолютно не является нашей целью сказал Цахкна в интервью ERR

По словам министра, целью Европы при переговорах должно быть создание и отстаивание того, как будет выглядеть единая европейская архитектура безопасности, в которой "у Украины будет очень большая роль".

По мнению чиновника, все это нельзя делать с позиции посредника, потому что тогда придется соблюдать нейтралитет. По его словам, подобная нейтральная позиция будет оказывать давление на Украину, как это было в случае с посредничеством президента США Дональда Трампа.