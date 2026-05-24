Стубб хочет говорить с Россией от лица Евросоюза Стубб выразил готовность представлять ЕС на переговорах с Россией

Москва24 мая Вести.Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов представлять Евросоюз на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Так в эфире телерадиовещателя Yle он ответил на вопрос, готов ли стать посредником на переговорах.

В то же время Стубб оговорился, что европейцы хотят обсуждать мир лишь, когда Россия "возьмет на себя обязательство о прекращении огня".

Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно сказал Стубб

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что желание Евросоюза стать новой стороной переговоров по Украине может осложнить отношения Брюсселя, Вашингтона и Москвы друг с другом.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс позднее отметил, что воинственные настроения и заявления Запада вышли из-под контроля, хотя часть европейских политиков начала осознавать опасность сложившегося положения.