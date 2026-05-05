Стубб: диалог ЕС с Путиным зависит от позиции Вашингтона по Украине

Стубб заявил, что диалог Европы с Путиным зависит от позиции США по Украине Стубб: диалог ЕС с Путиным зависит от позиции Вашингтона по Украине

Москва5 мая Вести.Переговоры европейских стран с президентом России Владимиром Путиным будут зависеть от позиции Вашингтона по Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

По его словам, дальнейшие шаги Европы в этом вопросе определяются тем, насколько политика США в отношении России и Украины совпадает с интересами европейских государств.

Если ответом будет то, что это не обязательно так, то, вероятно, близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным сказал Стубб

Он добавил, что обсуждение возможных контактов с российским лидером в европейском политическом поле продолжается уже около двух лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину сообщил, что после выхода ВС РФ к границам новых регионов начнется сложный переговорный процесс.