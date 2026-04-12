Москва12 апрВести.После выхода российской армии к границам новых регионов РФ начнется сложный переговорный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Зарубин уточнил перспективы устойчивого мира после того, как российские бойцы выйдут на границы донецкого региона.
В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорахсказал Песков
Он добавил, что в ходе длительного переговорного процесса предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.
Ранее Песков подчеркивал, что цель России – добиться прочного и стабильного мира. Этого можно достичь, если Киев примет необходимые шаги для урегулирования.