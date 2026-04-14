Москва14 апрВести.Продвижение российских войск в зоне специальной военной операции ведет к тому, что и переговоры с Украиной Россия будет вести по-другому. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя вопрос о продвижении российских войск и о возникшей паузе в переговорах, он отметил, что спецоперация продолжается успешно, о чем Киев прекрасно осведомлен.
В Киеве отдают себе отчет в том, что по мере продвижения, по мере того, как положительная для нас динамика начинает доминировать, и переговоры будут идти по-другомузаявил Дмитрий Песков