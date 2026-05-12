Москва12 маяВести.Спецоперация может закончиться в любой момент, если Киев примет решение, какое – ему известно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Она (СВО. – Прим. ред.) может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и [глава киевского режима Владимир] Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известносказал представитель Кремля
Накануне в разговоре с Павлом Зарубиным для ИС "Вести" Песков выразил уверенность в победе России в СВО.