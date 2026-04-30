Москва30 апрВести.Россия может повлиять на Владимира Зеленского, добившись целей СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Зеленского мы можем повлиять, добившись своих целей в специальной военной операциисказал Дмитрий Песков журналистам
Накануне в телефонном разговоре с президентом США Владимир Путин рассказал ему о ситуации в зоне спецоперации, где российские войска теснят противника, и о том, что для урегулирования путем переговоров Зеленский должен положительно отреагировать на известные ему предложения.
Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнутызаявил вчера помощник президента Юрий Ушаков