Песков: Россия может повлиять на Зеленского, добившись целей СВО Песков: Россия может повлиять на Зеленского, добившись целей спецоперации

Москва30 апр Вести.Россия может повлиять на Владимира Зеленского, добившись целей СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На Зеленского мы можем повлиять, добившись своих целей в специальной военной операции сказал Дмитрий Песков журналистам

Накануне в телефонном разговоре с президентом США Владимир Путин рассказал ему о ситуации в зоне спецоперации, где российские войска теснят противника, и о том, что для урегулирования путем переговоров Зеленский должен положительно отреагировать на известные ему предложения.