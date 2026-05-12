Песков: встреча Путина и Зеленского вне Москвы возможна по окончании конфликта

Москва12 мая Вести.Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на любой другой площадке, если речь будет идти о полном завершении конфликта на Украине. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс сказал Песков

При этом представитель Кремля подчеркнул, что для финализации процесса "нужно еще проделать большую домашнюю работу".