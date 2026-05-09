Ушаков: Путин говорил, что РФ готова принять Зеленского, если он хочет встречи

Россия готова принять Зеленского, напомнил Ушаков Ушаков: Путин говорил, что РФ готова принять Зеленского, если он хочет встречи

Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин говорил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встречи, то РФ готова принять его. Об этом журналистам напомнил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что глава государства заявлял об этом не один раз.

Наш президент несколько раз отвечал, что, если он [Зеленский] хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры. Пусть звонит сказал Ушаков

В сентябре прошлого года Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность Зеленского в случае его приезда в Москву для переговоров. При этом президент отметил, что договориться с Украиной "будет практически невозможно по ключевым вопросам".

Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча с Зеленским может пройти только в Москве.