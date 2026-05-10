Путин: встреча с Зеленским может пройти только ради подписания мира

Москва10 мая Вести.Встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского возможна только для подписания мира. Об этом российский лидер сообщил журналистам после мероприятий по случаю Дня Победы.

Он отметил, что не настаивает на проведении встречи в Москве и согласен выбрать третью страну, но отправится на нее только в том случае, если стороны придут к окончательному согласию.

Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу сказал президент

Он также высказал мнение, что конфликт с Украиной близится к завершению, несмотря на действия западных политиков, которые пытаются раскрутить противостояние с Россией.