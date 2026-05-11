Москва11 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен пытаться встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.
Зеленскому не нужно искать другую площадку для переговоров, отметил Христофору.
Путин ясно дал понять, что встретится с Зеленским только для заключения окончательных договоренностейуточнил Христофору
Путин заявил, что не настаивает на проведении встречи с Зеленским в Москве и согласен выбрать третью страну. Президент подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна только для подписания мира.