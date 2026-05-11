Христофору: Зеленский должен встретиться с Путиным в Москве

Москва11 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен пытаться встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.

Зеленскому не нужно искать другую площадку для переговоров, отметил Христофору.

Путин ясно дал понять, что встретится с Зеленским только для заключения окончательных договоренностей уточнил Христофору

Путин заявил, что не настаивает на проведении встречи с Зеленским в Москве и согласен выбрать третью страну. Президент подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна только для подписания мира.